A história por trás do polêmico diamante Koh-i-Noor, que monarquia desistiu de usar na coroação de Charles 3º

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A coroa da rainha-mãe

Há 1 hora

O próximo 6 de maio será uma data histórica para a família real britânica: o rei Charles 3º será coroado monarca do reino, como ocorreu com sua mãe há 70 anos.

O Palácio de Buckingham já revelou alguns planos para a ocasião: uma celebração de três dias terá início com um culto religioso na Abadia de Westminster, onde o soberano receberá a coroa e os símbolos do seu reinado.

Mas os planos anunciados recentemente revelaram uma brilhante ausência de algo que esteve presente nas duas últimas coroações.

Camila, a rainha consorte, será coroada com a coroa da rainha Mary, e não com a da rainha-mãe, segundo divulgou a Casa Real.

A coroa da rainha-mãe foi criada para a rainha Elizabeth, mãe de Elizabeth 2ª, para a coroação do rei George 6º em 12 de maio de 1937.

Além de usá-la nas sessões inaugurais do Parlamento durante o reinado de seu marido, ela a usou na coroação de sua filha, a rainha Elizabeth 2ª, em 1953.

Por isso, foi especulado que a coroa seria colocada na cabeça da esposa de Charles 3º.

Mas não vai, por conta de algo que está à frente da cruz central: o diamante Koh-i-Noor.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ilustrações do diamante Koh-i-Noor que datam de cerca de 1860

O Reino Unido quer evitar problemas diplomáticos com a Índia, que afirma ser a legítima proprietária da joia.

Mas não é o único país que reivindica a propriedade: Paquistão, Afeganistão e Irã também já se declararam donos da peça.

Embora não seja o diamante mais perfeito e esteja longe de ser o maior do mundo, sua história o tornou muito famoso e polêmico.

Uma pedra misteriosa

É impossível saber quando ou onde exatamente o Koh-i-Noor — que quer dizer, em persa, "montanha de luz" — foi encontrado, apesar de várias hipóteses e mitos sobre suas origens.

Alguns dizem que se trata de Syamantaka. a lendária gema com poderes mágicos dos contos do Bhagavad Purana sobre Krishna, um dos deuses mais populares do panteão hindu.

Essa versão foi registrada pelo britânico Theo Metcalfe, que recebeu a ordem de compilar a história oficial do Koh-i-Noor em Déli no ano de 1849. Metcalfe documentou que, segundo a tradição, "o diamante foi extraído durante a vida de Krishna".

O que se sabe com certeza é que ele não foi extraído, pois os diamantes indianos nunca foram extraídos: eles eram encontrados em depósitos aluviais em leitos de rios secos.

Embora existam outras 2.800 pedras preciosas entre as joias da coroa, nem sempre o Koh-i-Noor esteve lá.

A joia preciosa não só passou de geração em geração de famílias poderosas, mas também foi roubada, disputada e passou por todos os tipos de truques durante séculos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Joias da coroa: os quatro diamantes Cullinan e o diamante Koh-i-noor

Seu esplendor era tão atraente que, em 1635, a pedra agraciava o trono do governante mogol Shah Jahan em meio a um mar cintilante de rubis, esmeraldas e pérolas.

Os mogóis mantiveram o poder na Índia por um século depois que o trono foi firmado, mas logo as vastas riquezas do país se tornaram conhecidas e o governante persa Nader Shah decidiu invadir.

Em 1739, ele entrou em Déli e roubou um tesouro tão grande que dizem que foram necessários 700 elefantes, 4.000 camelos e 12.000 cavalos para carregá-lo. O trono fazia parte do espólio.

Pela primeira vez em sua existência, o deslumbrante diamante deixou a Índia e recebeu seu nome persa.

Shah removeu o diamante do trono mogol e o colocou em uma pulseira que carregava consigo.

Durante décadas, o diamante permaneceu no país que se tornaria o Afeganistão, passando de governante a governante em batalhas encharcadas de sangue.

Em 1813, ele estava de volta à Índia. Lá, o diamante também passou por uma miríade de dinastias, invasões e líderes que estabeleceram seus reinos e feudos naquelas terras.

Eventualmente, a pedra caiu nas mãos do marajá Ranjit Singh, que fundou o império sikh em Punjab em 1799.

E então os britânicos vieram.

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Ranjit Singh fundou um império no século 18

Um 'presente'

A Companhia Britânica das Índias Orientais, que conquistou áreas da Índia, ouviu rumores sobre uma peça de valor inestimável chamada Koh-i-Noor e partiu em sua busca.

Para Lord Dalhousie, o governador-geral imperialista da Índia, o diamante era o símbolo supremo do poder.

Ele queria que o Reino Unido possuísse a Joia da Índia, assim como o próprio país.

"Ele conhecia sua história. Ele sabia que era digno de uma rainha e que simbolizava o domínio britânico sobre seus súditos", explicou o escritor e analista político Saurav Dutt à BBC.

A chance de Lord Dalhousie finalmente chegou em 1849.

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Duleep Singh, o menino rei, no centro de uma pintura feita de 1843

Há versões conflitantes sobre as circunstâncias em que o diamante foi entregue, inclusive a de que foi um presente.

Mas Anita Anand, jornalista da BBC e co-autora de um livro sobre o Koh-i-Noor, afirmou: "Não ouvi falar de muitos 'presentes' sendo entregues na ponta da baioneta".

Ele estava se referindo a outra versão.

Ranjit Singh morreu em 1939 e, apesar de assinar tratados de cooperação com ele, os britânicos começaram a colocar tropas ao redor da fronteira.

Isso foi considerado pelos sikhs um ato explícito de agressão e uma guerra estourou — da qual os britânicos saíram vitoriosos.

Com a condição de terem "total autoridade para dirigir e controlar todos os assuntos em todos os departamentos do Estado", eles insistiram em deixar no trono o marajá, que viria a ser Duleep Sing, o filho mais novo de Ranjit.

A exclusão de sua mãe desencadeou uma segunda guerra anglo-sikh, que deixou o outrora poderoso império totalmente enfraquecido, com um menino rei à frente.

Com apenas 10 anos de idade, Duleep Singh entregou seu reino e o Koh-i-Noor aos britânicos.

Crédito, Reprodução Legenda da foto, A rainha Victoria com o Koh-i-Noor como um broche, pintada por Franz Xaver Winterhalter

O jornal britânico Delhi Gazette afirmou que o famoso diamante foi levado "para a Inglaterra em homenagem à glória de nossas armas na Índia, como um dos esplêndidos troféus de nosso valor militar".

O príncipe Albert mandou lapidá-lo na década de 1850 para torná-lo mais brilhante. Ele foi colocado em um broche para a rainha Vitória e, eventualmente, foi incorporado às joias da coroa.

O Koh-i-Noor no Twitter

A joia fez uma aparição pública em 2002 no topo do caixão da rainha mãe.

No entanto, foi a morte da rainha Elizabeth 2ª em 2022 que fez com que as palavras Koh-i-Noor começassem a se tornar tendência no Twitter, com muitos indianos pedindo que ele fosse levado de volta à Índia.

"Como indivíduo, não havia nada além de respeito pela rainha porque ela sempre demonstrou classe e dignidade, e isso era inegável", explicou Dutt.

"Mas (sua morte) também marcou um ponto claro no subconsciente indiano: este é o fim de uma era ligada a um dos capítulos mais sombrios da Índia."

"A Índia era rica e admirada, mas foi desmembrada por muitos regimes imperiais, deixando uma terra dividida e que duvida de suas línguas, de sua herança. Esse trauma demanda muitos anos para ser superado."