A batalha geopolítica sobre represa gigantesca que alterou rio Nilo

O Egito acusa a Etiópia de ameaçar o seu abastecimento de água do rio Nilo.

A Etiópia confirmou que concluiu o enchimento do reservatório da sua nova barragem gigante, que utiliza água do Nilo.

Qual é o projeto da barragem gigante da Etiópia?

A Grande Barragem da Renascença Etíope (Gerd, por suas siglas em inglês) fica no Nilo Azul, nas terras altas do norte da Etiópia, de onde fluem 85% das águas do Nilo.