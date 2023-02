ASML: a empresa mais valiosa da Europa por tecnologia única no mundo disputada por EUA e China

É difícil imaginar que dentro de um edifício corporativo comum, adornado de muito vidro e aço, seja fabricada a máquina que talvez seja a mais preciosa do mundo hoje.

Há uma razão para a tecnologia por trás dela estar no centro de uma corrida acirrada na qual os Estados Unidos e a China competem para tentar ser a superpotência dominante do futuro.

A fábrica está localizada no sul da Holanda e pertence à ASML, que se tornou a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa.

Ela projeta e fabrica as máquinas que produzem microchips de computador, mas não qualquer microchip.

São máquinas que fabricam os microchips mais avançados do mundo, e a ASML é a única empresa do planeta que possui esse tipo de tecnologia.

Esta é a fábrica onde são produzidas as máquinas que tornaram a ASML a empresa mais valiosa da Europa

Esse monopólio efetivo significa que a operação exata das máquinas ASML está sujeita a algumas das medidas de segurança corporativa mais rígidas do mundo.

A BBC teve acesso exclusivo ao interior do edifício, onde os responsáveis explicaram como funciona seu trabalho.

Complexidade

Eles são impressos usando um sistema litográfico no qual a luz é projetada através de um plano do padrão desses interruptores em miniatura.

Sander Hofman, da ASML, faz uma comparação com canetas de pontas diferentes.

A capacidade de gravar silício com circuitos tão finos permite que mais componentes sejam inseridos no silício, o que, por sua vez, significa que os dispositivos eletrônicos podem ter maior poder de processamento e mais memória, mantendo o mesmo tamanho.

Pureza

As máquinas funcionam no vácuo, pois todo o processo de produção de um microchip pode ser arruinado pela menor impureza, como uma partícula de pele.

Quando visitamos a fábrica, o técnico Bram Matthijssen estava montando um dos projetos mais recentes da ASML no que parecia ser um dos ambientes mais limpos do planeta.

As máquinas são muito grandes e complexas. Uma máquina ultravioleta extrema (EUV, na sigla em inglês) pode levar um ano para ser montada e entregue.

Em 2022, a empresa entregou apenas 50 de seu modelo de maior especificação e 400 máquinas no total.

As vendas, que se somaram à receita da execução e atualização das máquinas existentes, renderam à ASML cerca de US$ 22,7 bilhões (R$ 117 bilhões) no ano passado.