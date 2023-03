Gwyneth Paltrow: quem é quem no julgamento sobre acidente de esqui que envolve a atriz

Gwyneth Paltrow nega que tenha atropelado idoso praticando esqui nos EUA

27 março 2023 Atualizado Há 1 hora

A atriz Gwyneth Paltrow está sendo julgada por um acidente de esqui ocorrido em 2016 no estado de Utah, nos Estados Unidos. Um optometrista aposentado alega que foi atropelado pela atriz vencedora do Oscar na pista de um resort e sofre "perda do prazer de viver, sofrimento emocional e desfiguração" .

Terry Sanderson, hoje com 76 anos, diz que Paltrow se distraiu e foi a responsável pelo acidente. Ele pede US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) de indenização.

Inicialmente, ele solicitou US$ 3,1 milhões (R$ 16 milhões) pelo que considera um caso de "atropelamento e fuga", mas esse primeiro processo, de 2019, foi arquivado em maio do ano passado.

Paltrow, de 50 anos, nega a acusação e solicita uma compensação simbólica de US$ 1 mais o reembolso dos custos com o processo.

O julgamento civil girou em torno do testemunho dos muitos personagens do caso ou que foram citados. Saiba mais sobre eles:

Terry Sanderson

Terry Sanderson, de 76 anos, diz ter sido atropelado pela atriz

O optometrista aposentado, que diz nunca ter se machucado em mais de 30 anos esquiando, acusa a atriz de ter sido "imprudente" e atingi-lo por trás em uma pista para esquiadores iniciantes no sofisticado Deer Valley Resort, no oeste de Utah.

Os advogados de Sanderson alegam que Paltrow foi distraída pelos seus filhos e caiu por cima dele, deixando-o "deitado na neve" sem pedir ajuda para socorrê-lo.

Ele afirma que o acidente, ocorrido em fevereiro de 2016, o deixou inconsciente e causou uma lesão cerebral e quatro costelas quebradas.

Gwyneth Paltrow

Estrela de cinema e atualmente influenciadora de saúde e estilo de vida, Paltrow nega a versão do idoso e alega que foi ele quem se chocou contra suas costas enquanto ela esquiava.

Ao depor na última sexta-feira (24/3), a atriz afirmou que descia uma colina quando viu um par de esquis aparecer entre os seus, ouviu "grunhidos estranhos" e sentiu um corpo batendo nela por trás.

Sua primeira impressão foi que estava sendo abusada sexualmente, porque eles caíram no chão juntos, com os esquis emaranhados, e estavam "quase de conchinha".

Paltrow disse ao tribunal que gritou palavrões para Sanderson e não perguntou se ele estava bem porque se sentiu "magoada e violada". O acidente deixou Paltrow com um joelho dolorido, mas sem outros ferimentos.

Os advogados dela argumentam que Sanderson entrou com o processo porque Paltrow é uma celebridade.

Eles também afirmam que o acidente ocorreu em razão de condições médicas pré-existentes de Sanderson, incluindo perda de audição e visão devido a um derrame.

As filhas de Sanderson

Duas das filhas de Sanderson — Polly Sanderson-Grasham e Shae Herath — testemunharam na semana passada. Elas afirmam que seu pai mudou significativamente após o acidente.

Sanderson-Grasham disse que um homem que já foi "extrovertido" e "gregário" agora fica "agitado" e "facilmente frustrado".

Chorando, ela contou um episódio em particular em que o pai parecia tão chateado que parecia "que ia cair baba da boca dele". Afirmou saber que algo estava "terrivelmente errado" com Sanderson.

Ela também disse que seu pai ficou "obcecado" em obter um pedido de desculpas de Paltrow.

Na sexta-feira, os advogados de Paltrow questionaram Herath sobre e-mails trocados com seu pai. Em um e-mail com o assunto "Sou famoso... A que custo?", Sanderson disse que foi "bacana” ter colidido com uma celebridade.

A filha, por sua vez, afirmou que Sanderson ficou "muito inseguro" e "não confia mais em seu cérebro", acrescentando que sua filha não queria mais ficar perto do avô porque ele a maltratava com palavras.

"Este não é meu pai. Esta é uma versão alternativa do meu pai", disse ela.

Shae Herath, filha de Sanderson, prestou depoimento na semana passada

Família Paltrow

A defesa vai chamar os dois filhos de Paltrow com o cantor do Coldplay Chris Martin — Apple, de 18 anos, e Moses, de 16 —, bem como o atual marido, Brad Falchuk, para depor nesta semana.

O tribunal ouviu que a atriz organizou a viagem de esqui para que seus filhos pudessem "se entrosar" com Falchuk, um produtor e roteirista de TV com quem ela se casou em 2018.

Paltrow disse que pagou mais de US$ 9.000 (cerca de R$ 46,7 mil) por aulas particulares de esqui no resort naquele dia.

Os advogados de Sanderson afirmam que Moses, então com 9 anos, gritou "mamãe, mamãe, olha pra mim" e sua mãe inclinou a cabeça para o lado antes de ocorrer o acidente.

Os médicos de Sanderson

Os advogados de Sanderson convocaram quatro médicos para depor como peritos que reforçam sua versão.

A neuropsicóloga Alina Fong disse que Sanderson já "lutava contra sintomas de concussão havia um ano e meio" quando o examinou pela primeira vez, em maio de 2017.

Os sintomas incluíam "mudanças de humor e personalidade, dores no corpo e de cabeça" que "mudaram completamente sua vida", afirmou ela.

Sam Goldstein, outro neuropsicólogo, relatou que os problemas de Sanderson eram "o tipo de coisa que você entende melhor se acompanhar alguém por duas semanas".

Wendell Gibby, um neurorradiologista que revisou o histórico médico de Sanderson, o descreveu como um homem inteligente que claramente perdeu "a capacidade de funcionar em alto nível".

Ele acrescentou que "a mudança abrupta em seu comportamento e em sua capacidade de interagir com as pessoas não foi algo causado por suas condições pré-existentes".

A testemunha ocular

A colisão teria sido capturada por uma câmera GoPro, mas a filmagem não foi encontrada ou incluída como prova no julgamento.

A equipe jurídica de Paltrow considera o vídeo como "a prova mais importante" para o julgamento, que provaria que ela estava posicionada abaixo de Sanderson na descida e assim — de acordo com as regras do esqui — tinha o direito de passagem.

Não está claro por que as imagens, se realmente existiram, desapareceram — mas havia pelo menos uma testemunha ocular do acidente.

Craig Ramone, de 58 anos, um conhecido de Sanderson, disse ao tribunal na semana passada que eles estavam esquiando juntos quando ouviu um grito e viu Paltrow "bater [em Sanderson] diretamente nas costas".