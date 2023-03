Infecção rara por ameba comedora de cérebro mata homem na Flórida

Há 58 minutos

Um morador do Estado americano da Flórida morreu após ser infectado por uma rara ameba comedora de cérebro, disseram autoridades.

Especialistas em saúde no condado de Charlotte, no sudoeste da Flórida, dizem que a vítima provavelmente foi infectada depois de lavar os seios nasais com água da torneira.

A ameba Naegleria fowleri infecta o cérebro através do nariz. As autoridades dizem que beber a água não é perigoso.

As infecções são quase sempre fatais, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

As autoridades não divulgaram o nome da pessoa.

Na semana passada, em 23 de fevereiro, o departamento de Saúde da Flórida disse que um paciente havia sido infectado "possivelmente como resultado de práticas de enxágue nasal" utilizando água da torneira.

Na quinta-feira (2/3), um porta-voz da agência estadual de saúde confirmou que o paciente havia morrido.

Funcionários de várias agências governamentais seguem investigando como ocorreu a infecção, segundo o porta-voz Jae Williams.

Ele disse que as autoridades estão "trabalhando com os serviços públicos locais para identificar possíveis elos com esse caso e tomar as ações necessárias".

A ameba vive em água doce e quente, como piscinas, lagos e lagoas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A pessoa morava em Charlotte County, Flórida, mas não foi identificada pelas autoridades

A ameba pode causar uma infecção grave se entrar pelo nariz. Mas geralmente ela é inofensiva quando entra pela boca, porque o ácido estomacal mata o microrganismo unicelular.

As pessoas infectadas contraem uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária.

Os sintomas incluem dor de cabeça, febre, náusea, vômito, desorientação, rigidez do pescoço, perda de equilíbrio, convulsões e/ou alucinações.

De acordo com o CDC, cerca de três americanos são infectados a cada ano — uma incidência raríssima — mas muitas vezes com consequências mortais.

Entre 1962 e 2021, apenas quatro das 154 pessoas infectadas nos EUA sobreviveram.

Os dados do CDC sugerem que a infecção nos meses de inverno é ainda mais rara.

As autoridades alertam que, para evitar infecções, as pessoas não devem enxaguar as passagens nasais com água da torneira não tratada.

Água estéril ou destilada são as opções preferidas. A água da torneira também pode ser usada se for fervida por pelo menos um minuto e resfriada antes de usar.