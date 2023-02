Príncipe Harry e Meghan Markle negam intenção de processar criadores do desenho 'South Park'

Há 56 minutos

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, negaram por meio de seu porta-voz que tenham intenção de processar os criadores do desenho animado South Park.

Um episódio da série, intitulado Turnê Mundial de Privacidade, apresenta dois personagens que guardam semelhança com o duque e a duquesa de Sussex e que embarcam em um giro internacional para exigir privacidade.

A assessoria do casal disse à revista de celebridades People que "francamente, é tudo nonsense. Totalmente sem fundamento, algo tedioso".

O episódio de 22 minutos foi ao ar na semana passada e é centrado em um personagem ruivo e sua esposa que se mudam para South Park, no Estado norte-americano do Colorado.

O "Príncipe do Canadá" é visto em uma turnê promocional de seu novo livro pelo mundo.

Stan Marsh, um dos protagonistas da série, se refere ao casal ficcional como "o príncipe idiota e sua esposa estúpida".

Criada pela dupla Trey Parker e Matt Stone e no ar há mais de 25 anos, a animação é conhecida pelo seu humor ácido e cheio de sarcasmo.

Diversos episódios apresentam personagens com semelhanças a personalidades e famosos.

A série sempre começa com um aviso dizendo que todos os personagens são ficcionais.

No entanto, mesmo sem menções aos nomes de Harry e Meghan, o livro do fictício "Príncipe do Canadá" parece ser uma referência às memórias do príncipe, intituladas O Que Sobra e lançadas no começo deste ano.

No Reino Unido, o livro se tornou o título de não ficção de maior vendagem em uma semana (467.183 cópias), segundo números oficiais do Nielsen Book Data.

Em O Que Sobra, Harry diz ter sido agredido pelo irmão, o príncipe William, por causa de Meghan.

"Ele me agarrou pelo colarinho, arrebentou meu cordão e me jogou no chão", afirma um trecho.

Ele conta que o irmão criticou seu casamento com Meghan Markle — a descrevendo como "difícil", "rude" e "cáustica".

"Caí na vasilha de comida do cachorro, que quebrou nas minhas costas, os cacos me cortaram. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para ir embora."

No documentário Harry & Meghan, da Netflix, o príncipe Harry descreve uma reunião da qual participou com o irmão e o pai, o agora rei Charles 3º, no início de 2020.

Harry descreveu o encontro, que também contou com a presença da falecida rainha Elizabeth 2ª, como "aterrorizante".