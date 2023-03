Berlim vai permitir que mulheres fiquem 'topless' em piscinas públicas

Há 29 minutos

Em breve, as mulheres poderão nadar sem a parte de cima do biquíni nas piscinas públicas de Berlim, após uma deliberação das autoridades da cidade.

As autoridades concordaram que as duas foram vítimas de discriminação e disseram que todos os visitantes das piscinas de Berlim agora podem usar apenas a parte de baixo do traje de banho — como os homens.