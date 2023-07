BBC suspende apresentador após acusação de que ele pagou por fotos sexuais de adolescente

A sede da BBC em Londres, no Reino Unido

Em um e-mail para a equipe, o diretor-geral da BBC, Tim Davie, disse que a corporação está levando as alegações "incrivelmente a sério" e trabalha "o mais rápido possível para esclarecer os fatos".

A identidade do apresentador ainda não foi revelada.

As alegações, divulgadas pela primeira vez na sexta-feira pelo jornal britânico The Sun, são de que, durante um período de três anos, o apresentador pagou cerca de US$ 45.000 (aproximadamente R$ 219 mil) pelas imagens.