A multa contra o McDonalds nos EUA por empregar centenas de menores de idade

Há 30 minutos

'Inaceitável e profundamente preocupante'

Segundo estimativas do Ministério do Trabalho dos EUA, no total as três franquias serão penalizadas com multas no valor de US$ 212.544 (cerca de R$ 1 milhão).