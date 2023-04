O que se sabe e o que falta saber sobre 1ª audiência de Trump após virar réu em caso de ex-atriz pornô

O serviço secreto americano está fazendo varreduras no prédio do tribunal, na região de Manhattan.

Apoiadores do político republicano se reuniram em vias que levam ao Aeroporto Internacional de Palm Beach para demonstrar o seu apoio. Em Nova York também é esperada a presença de partidários do ex-presidente.

As informações vêm de autoridades e da equipe jurídica do ex-presidente, e o que não se sabe ainda não foi tornado público.

O que se sabe

Stormy Daniels alega que fez sexo com Trump e que aceitou US$ 130 mil em troca de silêncio

Sabemos que Stormy Daniels alega ter feito sexo com Trump em 2006 e que aceitou US$ 130 mil do ex-advogado dele em troca do seu silêncio sobre o encontro.