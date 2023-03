A curiosa esfinge sorridente descoberta em escavação no Egito

Arqueólogos descobriram uma pequena estátua em forma de esfinge e os restos de um santuário em um antigo templo no sul do Egito, informou o Ministério de Antiguidades do país.

Os artefatos foram encontrados perto do Templo da deusa Hathor, um dos sítios arqueológicos antigos mais bem preservados do Egito.

Os artefatos foram encontrados dentro de uma tumba de dois andares no templo, localizado em Dendera, na província de Qena, a 450 km ao sul do Cairo.

O imperador Cláudio, a quem os arqueólogos acreditam que as feições sorridentes da estátua podem pertencer, governou entre 41 e 54 d.C. e ampliou o domínio romano no norte da África.

Os arqueólogos vão estudar as inscrições na placa, que podem revelar mais informações sobre a identidade da estátua, de acordo com o ministério.

Alguns especialistas veem as recentes descobertas do governo egípcio como uma forma de atrair mais turistas, no intuito de revitalizar sua indústria do turismo em meio a uma grave crise econômica no país.