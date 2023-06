Por que chegada de migrantes ao Reino Unido triplicou apesar das promessas do Brexit

Reduzir a migração para o Reino Unido tem sido um compromisso constante do Partido Conservador nos 13 anos em que está no poder.

No entanto, acrescenta Mason, as promessas dos três políticos "foram soterradas pela realidade".

A retórica foi desafiada pelos fatos novamente no governo do atual primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Por trás do aumento estão três fatores principais , segundo dados do ONS e especialistas ouvidos pela BBC.

1. Estudantes estrangeiros

"Os estudantes internacionais são uma fonte de renda muito importante para as universidades britânicas", disse Mariña Fernández Reino, pesquisadora sênior do Observatório de Migração da Universidade de Oxford, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Peter Walsh, especialista do mesmo centro da Universidade de Oxford, disse à BBC que tem havido iniciativas do governo e das próprias universidades para recrutar estudantes, por exemplo, na Índia e na Nigéria .

Fernández Reino destacou que "uma alta porcentagem vem com dependentes, com companheiros ou com filhos. Portanto, isso significa que o número de pessoas que vêm com esse visto de estudante aumentou muito. A maioria dos estudantes da China, por outro lado, veio sozinha".