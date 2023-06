Centenas de imigrantes são resgatados: por que rota africana é considerada uma das mais mortíferas do mundo

Há 1 hora

Pelo menos 227 migrantes foram resgatados nas Ilhas Canárias, na Espanha, na quinta-feira (22/6), segundo autoridades locais. O caso ocorreu um dia após a morte de mais de 30 migrantes na região daquela que é considerada a segunda rota mais mortal de imigrantes do mundo.

Os serviços de emergência da região dizem que a Guarda Costeira salvou os imigrantes que viajavam em botes infláveis perto das ilhas Lanzarote e Gran Canaria, no Atlântico.

As autoridades espanholas disseram que equipes de resgate encontraram os corpos de um menor de idade e um homem e resgataram outras 24 pessoas.

No entanto, as instituições de caridade —Walking Borders e Alarm Phone— disseram que cerca de 60 pessoas estavam a bordo.

Ambas as organizações monitoram os barcos de imigrantes e recebem ligações de pessoas a bordo ou de seus parentes.

Um navio de resgate espanhol, o Guardamar Caliope, estava a apenas uma hora de navegação do bote na noite de terça-feira (20/6), segundo a agência de notícias espanhola Efe.

A BBC procurou o Ministério do Interior do Marrocos para comentar o assunto.

Embora esteja localizada na costa ocidental da África, as Ilhas Canárias fazem parte da Espanha, e muitos migrantes viajam da África para o arquipélago na esperança de chegar à Europa continental.

Rotas mais perigosas do mundo

A rota de migração África Ocidental-Atlântico é considerada uma das mais mortais do mundo. Pelo menos 543 migrantes morreram ou desapareceram nessa jornada apenas em 2022, de acordo com a Organização Internacional para Migração (OIM) da ONU.

A maioria dos que fazem a viagem são de Marrocos, Mali, Senegal, Costa do Marfim e outras partes da África Subsaariana, diz a OIM.

Segundo a OIM, a rota mais mortal do mundo para os migrantes é a do Mediterrâneo Central. Estima-se que mais de 19,5 mil pessoas morreram tentando atravessar o Mar Mediterrâneo do norte da África para a Europa desde 2014.