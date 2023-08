Como mudanças climáticas estão mudando língua de sinais

Os sinais foram criados para apoiar as crianças surdas nas escolas

Há 1 hora

Os cientistas surdos e especialistas em linguagem de sinais por trás da atualização esperam que o novo vocabulário torne possível para pessoas surdas participar plenamente das discussões sobre mudanças climáticas, seja no laboratório de ciências ou na sala de aula.

Fim do Matérias recomendadas

"Estive envolvida em pesquisa por 11 anos e fui a várias reuniões, mas nunca estive realmente envolvida porque não conseguia entender o que as pessoas estavam dizendo", disse ela à BBC News. "Eu queria falar com as pessoas sobre química e simplesmente não conseguia."