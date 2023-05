A curiosa maneira como gregos e romanos usavam eletricidade para aliviar dores sem saber gerá-la

The Conversation*

O ser humano compreende a natureza da eletricidade e aprendeu a manipulá-la há pouco tempo, de forma que a eletroterapia é considerada um avanço científico do mundo moderno.

Mas os antigos gregos e romanos tiveram experiências com a eletricidade e chegaram a propô-la como solução para males e enfermidades.

Os peixes elétricos do Egito, Grécia e Roma

Esses animais utilizam a eletricidade com diversos propósitos, como a comunicação, a caça, a defesa, a navegação e a caracterização do seu entorno.

Algumas espécies eletrógenas vivem em lugares onde se desenvolveram civilizações importantes, como as arraias-elétricas que habitam o Mar Mediterrâneo (da ordem Torpediniformes ) ou os peixes-gatos-elétricos da África (da família Malapteruridae ).

Sabemos que os egípcios, os gregos e os romanos estavam familiarizados com os peixes elétricos, que aparecem representados em baixos-relevos de monumentos egípcios, na cerâmica grega e em mosaicos romanos.

Atordoam como uma conversa com Sócrates, segundo Platão

O contato com esses peixes costuma causar dormência no membro usado para tocá-lo.

Talvez por esta razão, o tratado de Hipócrates sobre a Dieta nas Doenças Agudas menciona uma espécie indeterminada de peixe, muito provavelmente um peixe eletrógeno, com a terminação narke , que é a raiz da palavra narcose.

Platão (427-347 a.C.) também comentou as consequências de tocar esses animais em seu diálogo Mênon, comparando a sensação resultante com o atordoamento mental derivado das conversas com Sócrates.