4 conselhos de um botânico para não matar as plantas em casa

Crédito, Simol1407/Shutterstock Legenda da foto, Algumas plantas podem viver por muito tempo no mesmo vaso; outras exigem trocas mais frequentes

Author, Chris Thorogood*

Role, The Conversation

Há 1 hora

Eu diria que a maior parte das mortes de orquídeas em vasos é resultado de raízes encharcadas. Por outro lado, já vi gente deixar os cactos secarem por acreditarem que eles não precisam de água.

É verdade que raramente rego os meus cactos durante seis meses do ano. Mas, no alto verão, rego toda semana. E meus vasos de orquídeas recebem bastante água o ano todo.

Toda planta doméstica gosta de algumas coisas e não gosta de outras. Mas, depois que você aprende as regras básicas, são poucas as casas em que você não consegue cultivar bem uma planta.

Sou botânico e meu trabalho me leva para o mundo todo em busca de plantas. Observar uma planta no ambiente selvagem ajuda a entender como ela se adapta a um dado ambiente — e como você pode recriar aquele ambiente na sua casa.

Quando trago uma planta nova para minha casa, pergunto: como você cresceria na natureza? E onde você ficaria mais feliz?

As raízes da Phalaenopsis (uma espécie popular de orquídea para ambientes internos) se agarram aos galhos das árvores no seu ambiente natural. As raízes de uma orquídea precisam de ar em volta delas e não conseguem sobreviver mergulhadas na água.

Mas regar a orquídea regularmente e permitir que a água seque de forma espontânea imita uma tempestade tropical e atende perfeitamente às necessidades da planta.

Certa vez, em uma floresta tropical nas Filipinas, observei uma alocasia (folhagem popular, com nervuras marcantes) crescendo a poucos metros de um ninho-de-passarinho (outra planta doméstica com folhagem verde brilhante).

A alocasia estava crescendo no solo, à sombra da floresta. Já o ninho-de-passarinho brotava na bifurcação do tronco de uma árvore bem acima dela. A alocasia gosta de luz indireta e, como as orquídeas, o ninho-de-passarinho gosta de uma boa drenagem.

Para cuidar bem uma planta doméstica, você precisa aprender a pensar como uma planta. A seguir, estão minhas dicas para manter as plantas da sua casa saudáveis.

Crédito, Chris Thorogood Legenda da foto, Alocasia crescendo nas Filipinas — na ornamentação doméstica, ela prefere luz indireta

1. Onde a planta deve ficar?

As plantas domésticas estão tomando conta das casas. Por isso, há uma imensa variedade delas disponível agora. Mas é bom lembrar o velho ensinamento: "planta certa, lugar certo".

Não é aconselhável cultivar um cacto em um canto com sombra. Simplesmente, não vai funcionar. Comece com as condições que você tem em casa e continue a partir daí.

Um lugar claro e úmido, como um parapeito na cozinha ou no banheiro, é perfeito para a maior parte das plantas domésticas tropicais ou subtropicais. Já os cactos e suculentas são adaptados para viver nos desertos e precisam do máximo de luz de Sol possível todo o ano.

Muitas plantas domésticas também se dão bem passando um período fora de casa, principalmente no verão. É quando coloco minhas suculentas no lado de fora, contra uma parede quente.

Mas evite mudar uma planta de lugar, expondo-a diretamente ao Sol, muito rápido. Até as bananeiras, que prosperam sob o Sol dos trópicos, podem ficar queimadas se você mudar abruptamente suas condições.

Crédito, yakonstant/Shutterstock Legenda da foto, Há plantas que precisam de chuva e não aceitam água da torneira

2. Quando e como você deve regá-las?

As plantas geralmente preferem regas generosas nos meses de verão, quando estão em crescimento ativo, e muito menos água no inverno.

Considerando esses extremos, eu mantenho cactos e suculentas em uma estufa sem aquecimento — e não os rego — durante o outono e o inverno. As noites no deserto são frias, de forma que muitas dessas plantas são surpreendentemente resistentes ao frio quando estão secas.

Por outro lado, mantenho uma costela-de-adão em um canto com sombra — a rego a cada duas semanas no inverno e semanalmente no verão. Como as pessoas, ela gosta da rotina.

Mas, mesmo assim, é importante regar todas as suas plantas com água morna, nunca fria. Isso aumenta a absorção e evita choques de temperatura. Uma boa regra é usar água à temperatura do corpo humano (37 °C).

Já as plantas carnívoras, como a dioneia, que obtêm seus nutrientes capturando e consumindo insetos, precisam de água da chuva. Elas odeiam água da torneira.

3. Você deve alimentá-las?

A maioria das plantas domésticas sobrevive com pouco ou nenhum suplemento alimentar para plantas (como fertilizantes líquidos). Mas algumas — incluindo folhagens, como a falsa-seringueira e a costela-de-adão — vão se desenvolver se você optar por alimentá-las.

Os fertilizantes funcionam melhor nos meses de verão, quando as plantas crescem ativamente. Uso um de tomate para alimentar praticamente todas as minhas plantas domésticas no verão. Mas a alimentação deve ser diluída para algumas plantas — como as orquídeas, que podem ser sensíveis ao excesso de fertilizante.

Usar fertilizante de tomate para plantas domésticas não é algo convencional, mas funciona para mim. Lojas de jardinagem vendem fertilizantes líquidos concentrados específicos para plantas domésticas em vasos.

4. Quando trocar de vaso?

Muitas plantas domésticas podem permanecer no mesmo vaso por um tempo surpreendentemente longo, especialmente aquelas que crescem de forma lenta e contínua, como os cactos.

Mas, se você mantiver folhagens em um ambiente quente, particularmente em casas com piso aquecido, provavelmente vai precisar replantá-las em outros vasos regularmente para evitar que ressequem.

Ao fazer a troca, escolha vasos que sejam um ou dois tamanhos maiores. Eles oferecem espaço para as raízes, evitando excesso de composto estagnado.

Também é importante usar o adubo correto. A maioria das plantas se dá bem com composto multiuso, mas há exceções.

As orquídeas preferem o substrato específico para elas, que fornece drenagem e bastante ar entre as raízes. As plantas carnívoras também exigem composto especializado, já que elas não gostam das altas concentrações de nutrientes das formulações multiuso.

E seja sustentável evitando a turfa — destruir turfeiras para produzir composto de jardinagem prejudica o meio ambiente.

Para fazer com que suas plantas domésticas prosperem ainda mais, cubra seus vasos com cascalho ou pequenas pedras. Isso vai manter as moscas-dos-fungos (aquelas mosquinhas pequenas e desagradáveis) sob controle.

As pessoas costumam me dizer que têm dificuldade de manter suas plantas domésticas vivas. Mas cuidar de um pequeno matagal dentro de casa não precisa ser difícil.

Aprender que plantas escolher, qual a melhor forma de regá-las e alimentá-las, e com que frequência precisam ser trocadas de pote, vai ajudar você a manter suas plantas de interior saudáveis.

* Chris Thorogood é chefe de ciência e engajamento público do Jardim Botânico da Universidade de Oxford, no Reino Unido.