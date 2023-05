A incrível imagem do Sol feita pelo mais potente telescópio de observação solar

Esta imagem mostra as complexas estruturas celulares do Sol

Há 1 hora

Essas imagens parecem um girassol visto da perspectiva de uma abelha, mas, na verdade, são fotos detalhadas do Sol em grande aproximação.

Localizado na ilha de Maui, no Havaí, esse é o maior e mais poderoso telescópio terrestre dedicado à observação do Sol.

Espera-se que imagens detalhadas como essas possam ajudar os cientistas a entender mais sobre o campo magnético do Sol e a causa de tempestades solares.

Por enquanto, o NSF divulgou oito novas imagens do Sol tiradas pela Visible Broadband Camera (VBI), um dos instrumentos de primeira geração de alta resolução do telescópio. O que essas imagens revelam?

O que é uma mancha solar?

Manchas solares são regiões escuras que aparecem na superfície do Sol. Elas podem variar em dimensão, mas geralmente são do tamanho da Terra ou maiores.

As manchas têm aparência mais escura porque são mais frias em temperatura do que outras regiões da superfície do sol, conhecidas como fotosfera, e são formadas por campos magnéticos.