A justificativa de Elon Musk para limitar leitura de twits por usuários

O Twitter aplicou um limite temporário no número de twits que os usuários podem ler em um dia, disse neste sábado (1/7) o proprietário da rede social, Elon Musk.

Em um twit de sua autoria, Musk disse que as contas não verificadas agora estão limitadas a ler 600 postagens por dia.

Para novas contas não verificadas, a leitura é limitada a 300 twits. Enquanto isso, contas com status "verificado" estão atualmente limitadas à leitura de 6 mil postagens por dia.

Musk disse que os limites temporários são para lidar com "níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

A raspagem de dados é um processo em que informações são retiradas de um site e importadas para outro programa. Musk não deu mais detalhes, nem explicou o que se entende por "manipulação do sistema" neste contexto.

De acordo com o site Downdetector – que rastreia interrupções se serviços online – um pico de 5.126 pessoas relatou problemas para acessar a plataforma no Reino Unido na tarde do sábado.