'Betty, a feia': como novela que foi fenômeno no passado voltará em 2024 com mesmos protagonistas

“Betty, a feia”, uma das novelas colombianas mais populares da história da televisão, ganhará uma continuação no próximo ano.

Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, protagonistas da novela original, vão dar vida novamente a Betty e Armando na nova versão, 20 anos após o início do casamento na novela.

A Amazon Prime Video anunciou que a série estreará em seu serviço de streaming direto em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo, em coprodução com os Estúdios RCN, da Colômbia.

“Essa aposta é a evolução da novela de maior sucesso da América Latina para distribuição no mercado digital”, disse comunicado de Alexander Marín, vice-presidente de distribuição da RCN.

Ela não apenas foi transmitida em centenas de países e dublada em 15 idiomas, mas também foi adaptada em vários territórios, incluindo Estados Unidos, Índia e África do Sul.

No Brasil, a novela colombiana foi exibida pela RedeTV no início dos anos 2000 e, anos mais tarde, ganhou uma versão brasileira produzida pela Record.

20 anos depois

Beatriz Pinzón Solano era uma economista brilhante, com mestrado em finanças, que tinha um único "defeito": era feia.

Quando ela começa a trabalhar na empresa Ecomoda como assistente do executivo Armando Mendoza, não apenas se apaixona por ele, mas tenta se tornar uma mulher bem-sucedida e desejada para conquistá-lo.

Desta vez, Betty será uma mulher empoderada e líder de uma empresa, mas com novos desafios familiares.

Betty ainda está casada com Armando, mas terá que se esforçar para reconstruir seu relacionamento com Mila, a filha adolescente dos dois.

A notícia do retorno de Betty foi recebida com grande entusiasmo por muitos telespectadores

Ao mesmo tempo, ela tentará lidar com a crise que a empresa familiar atravessa enquanto questiona se a decisão que tomou há duas décadas realmente a faz feliz.

“'Betty,a feia' tinha uma energia saudável, com o enorme impacto que essa personagem teve nos códigos de beleza convencionais, o que explica por que se tornou uma franquia global com a qual todas as mulheres podem se identificar”, disse Francisco Morales, que lidera a estratégia de aquisições de conteúdo para a América Latina da Prime Vídeo.