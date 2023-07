'Ninguém saiu como herói', diz Lukashenko à BBC sobre motim do Grupo Wagner

"Até esta manhã", diz Lukashenko, "os combatentes do Wagner, bastante sérios, ainda seguiam nos acampamentos para onde se retiraram depois (da batalha) de Bakhmut (cidade no leste da Ucrânia)".

As armas nucleares russas

O assunto da "conversa" muda para armas nucleares. Em particular, as ogivas nucleares que a Rússia disse estar transferindo para Belarus.

"Na Ucrânia, todo um Exército está lutando com armas estrangeiras, não é verdade?", retruca Lukashenko. "Armas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Porque acabaram as (armas) deles. Então por que não posso lutar com as armas de outra pessoa?"