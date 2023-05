O momento em que estrela devora planeta, recriado em imagens

Há 17 minutos

O fenômeno ocorreu a cerca de 12.000 anos-luz da Terra, na Via Láctea, perto da constelação de Áquila.

Os pesquisadores já haviam observado estrelas pouco antes ou depois de "engolir" um planeta, mas nunca haviam capturado uma no ato de devorá-lo.

A morte de um planeta

No novo estudo, uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia da Califórnia fez a descoberta acidental.