Milionário chinês fracassa pela 27ª vez em 'vestibular'

Um milionário chinês foi reprovado nos exames de admissão a universidades do país pela 27ª vez. Na semana passada, Liang Shi, de 56 anos, descobriu que havia conseguido apenas 424 de 750 pontos.

A nota está 34 pontos abaixo do necessário para se candidatar a qualquer universidade na China.

Quase 13 milhões de estudantes fizeram os exames este ano. Liang, morador de Sichuan, já havia sido destaque na imprensa por suas tentativas anteriores de conseguir uma vaga no ensino superior.

Ele fez os exames dezenas de vezes desde 1983. Liang disse à imprensa local que ficou decepcionado com seu resultado este ano e agora se questiona se algum dia conseguirá realizar seu sonho.

Dados do governo chinês mostram que apenas 41,6% dos candidatos foram aceitos em universidades ou faculdades em 2021.

As provas são o foco do sistema educacional do país desde a década de 1950, embora tenham sido suspensas durante a Revolução Cultural.