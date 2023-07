Madonna após UTI: 'Tenho muita sorte de estar viva'

Há 37 minutos

A cantora Madonna agradeceu família e amigos pelo apoio que recebeu após ser internada com uma infecção bacteriana grave em junho .

Em uma postagem nas redes sociais no domingo (30/07), a artista de 64 anos disse que tinha "muita sorte de estar viva" após passar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio. Um mês fora do hospital e posso refletir", escreveu a estrela pop no Instagram.

"Como mãe, você pode realmente se envolver nas necessidades dos filhos e na doação aparentemente interminável. Mas quando a situação complicou, meus filhos realmente me ajudaram. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes."

Madonna agradeceu aos amigos por seu "amor e apoio" no post, publicado com uma foto dela abraçando o filho David, e outra ao lado da filha Lourdes.

A cantora também compartilhou uma imagem dela segurando uma foto Polaroid, que ela revelou ter sido tirada por Andy Warhol — na imagem, Keith Haring aparece vestido com uma jaqueta pintada com o rosto de Michael Jackson.

'Sortuda'

Ela concluiu a postagem dizendo: "Obrigada a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para terminar meu trabalho!"

Em uma declaração anterior no início deste mês, Madonna disse que seu plano era reagendar seus próximos shows na América do Norte — e começar sua turnê Celebration no Reino Unido em outubro.