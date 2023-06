Implosão de submarino: jovem morto levou cubo mágico para tentar quebrar recorde, conta mãe

O adolescente Suleman Dawood, que morreu no submersível Titan , estava com seu cubo mágico a bordo para tentar bater um recorde mundial, disse sua mãe à BBC.

Christine Dawood e sua filha estavam a bordo do Polar Prince, o navio de apoio do submarino, quando chegou a notícia de que as comunicações com o Titan haviam sido perdidas.