Guerra na Ucrânia: contagem das mortes russas mostra como conflito está mudando

Nossa lista de fatalidades confirmadas — pessoas que sabemos que morreram — tem mais de 25 mil nomes, o que estabelece um número mínimo de mortes para as perdas totais da Rússia.

A contagem fornece evidências concretas do impacto da guerra nas forças russas. Mas também dá respostas a famílias enlutadas.

Alguns parentes sequer sabiam o que havia acontecido com seus entes queridos até que a BBC os localizou.

Um conto de duas faces

O sargento Nikita Loburets, líder de esquadrão das forças especiais russas, morreu em 20 de maio do ano passado em um vilarejo no leste da Ucrânia. Ele tinha 21 anos.

Nikita Loburets e Alexander Zubkov revelam a nova face do exército da Rússia desde que invadiu a Ucrânia — uma força de combate que está cada vez mais velha e menos bem treinada à medida que as mortes aumentam.

De acordo com o relato de seu pai, Konstantin, Nikita Loburets queria ser paraquedista antes mesmo de deixar a escola em Bryansk, cidade a cerca de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Ele começou a estudar artes marciais e aprendeu a pular de paraquedas antes da formatura.

Por fim, ele conseguiu uma vaga na escola de aviação de elite de Ryazan, uma academia de treinamento para paraquedistas russos, antes de ingressar na brigada de forças especiais do GRU, a inteligência militar russa.

Com quase três meses de guerra, o sargento Loburets e uma pequena unidade de russos sofreram uma emboscada em um vilarejo ao norte de Kharkiv — e ele foi morto, segundo seu pai.

Ele foi enterrado na "Ala dos Heróis" do cemitério de sua cidade natal e foi condecorado postumamente com a Ordem da Coragem.

Zubkov nasceu em Severodvinsk, uma cidade no Mar Branco na costa noroeste da Rússia onde está um importante estaleiro da marinha russa.

Posto em liberdade condicional em 2020, ele voltou ao tribunal por acusações relacionadas a drogas no ano seguinte — depois que ele e um cúmplice foram pegos com 600g do estimulante ilegal α-PVP .