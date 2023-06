A inovadora solução do Japão para as escolas abandonadas por falta de alunos

Crédito, Muroto Haiko Aquarium Legenda da foto, Escola transformada em aquário no Japão — a piscina externa de 25 metros tem animais capturados na região, como tartarugas marinhas e tubarões

A queda acentuada da taxa de natalidade no Japão tem provocado o esvaziamento das salas de aula e o fechamento de uma média de 450 escolas públicas por ano.

Segundo o Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciências e Tecnologia (MEXT), 8.580 instituições de shogakko e chugakko (equivalentes ao ensino fundamental 1 e 2) encerraram suas atividades entre 2002 e 2021.

Do total, 74% ainda mantêm instalações escolares, sendo que cerca de 5,5 mil estão sendo utilizadas como centros comunitários ou ganhando sobrevida na forma de pousadas, galeria de arte, aquário, e até fábrica de saquê. O restante das escolas fechadas continua sem uso por falta de demanda da comunidade ou devido à deterioração das instalações.

Demolir é uma decisão penosa para os japoneses, que atribuem à escola um papel que vai além de local de estudo.

"Elas são o núcleo da formação da comunidade", diz à BBC News Brasil Takahiro Hisa, professor da Faculdade de Sociologia Aplicada da Universidade Kindai, no Japão.

"No Japão, o pátio e o ginásio das escolas primárias costumam ficar abertos em períodos de recesso escolar, feriados e à noite, para receber muitas atividades comunitárias", acrescenta.

Em casos de desastre natural, como terremoto e tufão, elas são importantes locais de abrigo.

A importância dada ao ambiente escolar é forte entre os japoneses.

Um estudo comparativo sobre desenvolvimento urbano em áreas de imigração no Sul do Brasil, realizado por Tohru Morioka, então professor assistente da Universidade de Osaka, no Japão, constatou que cidades ocupadas por imigrantes italianos e alemães tinham as igrejas como o centro da comunidade, enquanto em regiões de concentração nipônica, como Registro, no interior de São Paulo, esse papel cabia às escolas.

Crédito, Muroto Haiko Aquarium Legenda da foto, O prédio do Aquário Muroto Haiko mantém a forma original de quando era uma escola primária

Crédito, Muroto Haiko Aquarium Legenda da foto, Mapas e caixas usadas para treinar salto fazem parte da decoração

Desafio

Preservar esse sentimento da comunidade é um desafio para o Japão de hoje.

Por meio do projeto "Escolas fechadas para todos", implantado em 2010, o governo tenta equacionar o envelhecimento da população e o despovoamento com a revitalização regional, aproveitando o protagonismo das escolas e a infraestrutura já existente.

"Com a população em declínio, o interessante é utilizar efetivamente os recursos locais disponíveis, em vez de construir novas instalações", afirma Hisa.

Em meio século, o número de alunos matriculados no ensino fundamental no Japão caiu pela metade. Atualmente, há cerca de 9 milhões matriculados no ensino fundamental (sendo 2,9 milhões no shogakko e 2,9 milhões no chugakko) — e uma rede de 28 mil escolas públicas para esses níveis.

Os picos ocorreram em dois momentos da história japonesa: em 1958, quando 40 mil escolas públicas atendiam 18,6 milhões de alunos do ensino fundamental (13 milhões no shogakko e 5,6 milhões no chugakko), filhos do primeiro baby boom (1947-1949). Em 1981, houve outro grande salto no corpo discente com a chegada da geração do segundo baby boom (1971-1974).

Desde então, o índice de ocupação das salas de aula segue em queda, não havendo qualquer possibilidade de reversão. Pelo contrário. No ano passado, pela primeira vez o número de nascimentos no Japão ficou abaixo de 800 mil, indicando que mais escolas vão ter suas portas fechadas.

Revitalização

Por meio de uma publicação em seu site, o MEXT fornece informações sobre as instalações escolares fechadas em cada governo local, que estuda as propostas de interessados. A permissão para uso das instalações é concedida a operadores que se comprometam a apoiar a comunidade local, promover a revitalização regional e gerar emprego.

Entre as vantagens apresentadas, estão os espaços separados disponíveis, como salas de aula, pátios, ginásio e até piscina, além da infraestrutura pronta (eletricidade, gás, esgoto), inclusive no quesito segurança em casos de desastres naturais.

Apesar de metade das escolas públicas no Japão terem mais de 30 anos, construir um prédio semelhante do zero levaria muito tempo e custaria muito dinheiro (1,3 bilhão de ienes, aproximadamente R$ 47 milhões).

Na opinião do professor Takahiro Hisa, a ocupação das escolas fechadas não deve ocorrer apenas por uma questão econômica. Há uma relação emocional muito forte entre os moradores e os prédios. Reaproveitar uma escola, que é um lugar de memórias, e criar um espaço comunitário em que as pessoas possam se reunir é uma iniciativa significativa, ressalta.

A forma como elas estão sendo retomadas varia de região para região. Na cidade de Shinshiro, na província de Aichi, o refeitório da escola primária de Sugamori foi transformado, em 2014, em um restaurante que serve pratos à base de ingredientes locais.

Já a vila Nippaku, na província setentrional de Hokkaido, habitada por 5 mil pessoas, perdeu uma escola centenária em 2008 e ganhou o Museu Taiyo no Mori no lugar.

Tudo começou quando o colecionador de obras de arte Isao Tanimoto adquiriu o prédio a pedido dos moradores que queriam revitalizar a região.

Na antiga escola, ele deixou exposto em caráter permanente seu acervo particular com mais de 200 obras do artista contemporâneo francês Gérard Di-Maccio, além de 150 pinturas de René Lalique (1860-1945).

No outro extremo do arquipélago japonês, a cidade de Kikuchi, na província de Kumamoto, com 46 mil habitantes, ganhou a fábrica de saquê Bishonen, no lugar onde durante 137 anos funcionou a escola primária Suigen.

Por fora, o prédio ainda parece uma escola, mas o interior é tudo menos isso. Vaporizadores e resfriadores foram instalados no refeitório, onde o arroz é cozido no vapor em um tanque chamado koshiki.

O escritório do diretor e a enfermaria, que tinham paredes e tetos cobertos de cedro, agora funcionam como a sala do koji (enzima de fungo), enquanto enormes tanques foram instalados na sala dos professores.

Crédito, Bishonen Co., Ltd Legenda da foto, Esta escola centenária agora abriga uma fábrica de saquê na cidade de Kikuchi, na província de Kumamoto

Crédito, Bishonen Co., Ltd Legenda da foto, As salas da escola passaram a ser ocupadas por tanques para produção da tradicional bebida japonesa

As linhas de envase e rotulagem percorrem os corredores. Segundo a empresa, a estrutura única de um prédio escolar, com fileiras de salas de aula, ajudou a melhorar o processo de fabricação da bebida.

"Os funcionários são nascidos em Kikuchi, e toda matéria-prima — água e arroz — são da região", enfatiza a empresa, para explicar a conexão mantida com a comunidade local.

Outra transformação ocorreu na cidade de pescadores Muroto, na província de Kochi, onde metade dos 13 mil habitantes tem mais de 65 anos.

Lá, uma escola primária fechada 17 anos atrás virou um aquário para atrair turistas à região. Você encontra tubarão-martelo e tartarugas nadando na piscina externa de 25 metros, e mil criaturas marinhas de 50 espécies expostas em tanques temáticos distribuídos pelas salas de aula.

Em Nishiizu, na província de Shizuoka, um prédio escolar fechado depois de 65 anos de uso se transformou em alojamento para jovens.

A escola chegou a ter 241 alunos no auge, em 1941, e apenas 45 matriculados quando encerrou suas atividades em 1973. Revitalizado com o nome de Yamabiko-so, o local não perdeu seus principais traços de escola.

Crédito, Prefeitura de Nishiizu Legenda da foto, Fachada do alojamento Yamabiko-so

Crédito, Prefeitura de Nishiizu Legenda da foto, As placas que indicavam as turmas e as séries foram mantidas para identificar os quartos do alojamento

Usos alternativos

O destino de cada escola é decidido após ouvir a comunidade e avaliar a vocação da região.

Um ex-diretor de escola pública na cidade de Fujisawa, em Kanagawa, ouvido pela BBC News Brasil listou várias possibilidades de transformação dos prédios, qualquer que seja sua localização.

Diante da possibilidade de um forte terremoto ocorrer nos próximos 30 anos no leste do Japão, como preveem os especialistas, ele propõe usar as instalações escolares para abrigar moradias temporárias, guardar suprimentos e servir refeições.

Há muitas outras propostas para lidar também com o desafio imposto pelo envelhecimento da população japonesa — a previsão é chegar a 2050 com 40% da população formada por idosos.

As escolas abandonadas que no passado serviram como local de ensino e encontro da comunidade, tentam agora seguir o provérbio "kishi kaisei" (que pode ser traduzido literalmente como "acordar da morte, voltar para a vida").

Ou seja, renascer das cinzas.