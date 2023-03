7 dicas para ter felicidade no trabalho de acordo com a ciência

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Manter-se “cognitivamente ativo” é fundamental para o seu bem-estar psicológico e mental

Author, Cary Cooper*

Role, The Conversation

Há 1 hora

Quer seja por causa de uma jornada muito longa, de tarefas cansativas ou apenas por causa da natureza repetitiva da rotina, o trabalho nem sempre é agradável. Muitas vezes ele é mais uma obrigação do que algo que queremos fazer.

Mas as pessoas (no Reino Unido) passam em média 90 mil horas no trabalho ao longo da vida, então faz sentido tentar curtir esse tempo, se puderem. O que pode ser feito para tornar o trabalho mais feliz e reduzir o estresse?

Eu fui o principal cientista em um projeto do governo (britânico) que analisou como nosso bem-estar e resiliência emocional podem mudar ao longo da vida.

Como parte desse projeto, a equipe, com a ajuda do centro de estudos New Economics Foundation, identificou várias coisas que podem reduzir o estresse e aumentar o bem-estar e a felicidade – tudo isso pode ser aplicado no local de trabalho.

1. Seja ativo

Atividades físicas não farão com que seus problemas ou estresse desapareçam, mas reduzirão sua intensidade emocional e lhe darão espaço mental para resolver problemas – além de mantê-lo em forma física.

Pesquisas mostram consistentemente os benefícios positivos do exercício, então por que não reservar um tempo para alguma atividade física?

Ir andando para o trabalho é uma ótima maneira de criar uma divisão em seu dia. Se isso não for possível, você pode descer do ônibus um ponto antes, fazer algum exercício na hora do almoço ou talvez fazer alguma aula antes de começar o trabalho.

2. Conecte-se com as pessoas

Ter bons relacionamentos com os outros é algo que está no topo da maioria das escalas de felicidade.

Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram seu bem-estar prejudicado devido à falta de contato social. De fato, uma boa rede de apoio de amigos e familiares pode minimizar seus problemas de trabalho e ajudá-lo a ver as coisas de maneira diferente.

Também vale a pena conhecer seus colegas. Quanto mais você investir em seus relacionamentos no trabalho, mais agradável poderá achar seu dia.

Ajudar colegas de trabalho e outras pessoas em sua vida também pode aumentar sua auto-estima e dar a você um senso de propósito, essencial para seu bem-estar e satisfação.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Há muitas pesquisas sobre os aspectos positivos da atenção plena

3. Aprenda novas habilidades

Manter-se “cognitivamente ativo” é fundamental para o seu bem-estar psicológico e mental e pode lhe proporcionar novas oportunidades em termos de desenvolvimento de sua carreira. Portanto, tente continuar aprendendo – faça um curso, desenvolva novas habilidades ou aprenda um novo hobby, tudo se soma.

Ter coisas acontecendo em sua vida fora do trabalho também é importante para o seu bem-estar emocional e mental. No Reino Unido, trabalha-se algumas das jornadas mais longas da Europa, o que significa que muitas vezes não se passa tempo suficiente fazendo as coisas de que realmente se gosta. Não trabalhe demais. E certifique-se de reservar um tempo para socializar, fazer exercícios e atividades divertidas.

4. Esteja presente

Trata-se de “viver o momento” em vez de ficar pensando no passado ou olhar muito para a frente. Aproveite o presente e você o apreciará mais. De fato, há muitas pesquisas sobre os aspectos positivos da atenção plena e como ela pode ajudar na saúde mental.

Isso não significa necessariamente passar horas meditando. Viver o momento é mais sobre trazer seu cérebro de volta para o agora. Uma abordagem mais consciente da vida é algo que você pode praticar a qualquer hora do dia, trata-se apenas de estar atento, perceber o que está ao seu redor – as imagens, sons, cheiros. Você pode fazer isso enquanto caminha, em uma reunião ou fazendo uma xícara de chá.

5. Reconheça os pontos positivos

Estar presente também ajuda você a reconhecer os aspectos positivos da sua vida – permitindo que você veja um copo meio cheio em vez de um copo meio vazio.

Aceite que existem coisas no trabalho ou na vida que você não pode mudar e concentre-se nas coisas sobre as quais você tem controle. Lembre-se de se sentir grato pelos aspectos positivos da sua vida.

6. Evite hábitos pouco saudáveis

Dado o que sabemos sobre suas consequências a longo prazo, o consumo excessivo de álcool ou café ou fumar como estratégia para lidar com o estresse no trabalho provavelmente terá um impacto negativo em sua felicidade, mesmo que pareça fornecer um estímulo rápido.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Consumo excessivo de álcool, café ou tabaco provavelmente terá um impacto negativo em sua felicidade

7. Trabalhe de forma mais inteligente

Priorize sua carga de trabalho durante o horário de expediente e você terá mais tempo disponível para fazer as coisas que você gosta. Aceite que sua caixa de entrada sempre estará cheia, então concentre-se primeiro nas coisas importantes.

Quanto mais você assumir o controle de sua vida profissional e conseguir o equilíbrio de que precisa, maior a probabilidade de ser mais feliz no trabalho. Você deve priorizar seu bem-estar e tentar reduzir o estresse no trabalho sempre que possível.

*Cary Cooper é professor de Psicologia Organizacional e Saúde na Universidade de Manchester, no Reino Unido.