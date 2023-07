A mulher que luta para resgatar do lixão corpo de mãe vítima de serial killer

A polícia de Winnipeg disse a Cambria Harris que seria impossível procurar o corpo da mãe dela no aterro, mas recentemente as autoridades voltaram atrás e disseram que seria sim possível.

Meus tataravós, pioneiros da Nação Longa Planície, tiveram que fugir da reserva indígena devido à alimentação insuficiente levada por um funcionário do governo designado para lidar com indígenas.

Minha avó Rose foi uma vítima e sobrevivente do internato. É por isso que, depois, ela se tornou vítima do vício.

Eu engravidei no último ano do ensino médio. Foi realmente assustador. Minha mãe me deu à luz aos 18 anos, e foi nessa idade que engravidei. Eu estava muito preocupada com o que poderia ser meu futuro por conta do que havia acontecido com meus irmãos.