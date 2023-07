A Inteligência Artificial vai ser adorada como um deus?

Programas de Inteligência Artificial (IA) como o ChatGPT podem dar origem a textos sagrados e forjar novos movimentos religiosos? Humanos podem se apaixonar por máquinas, enquanto as próprias máquinas se tornam uma fonte de sabedoria e leis, como nos filmes de ficção científica?

E com o progresso contínuo nos modelos de linguagem de IA, as máquinas poderiam dar origem a novos cultos?

As ferramentas de IA aprimoraram sua capacidade de travar discussões convincentes, escrever notícias e artigos científicos e até mesmo fornecer dicas para penteados. Não surpreende, portanto, especularmos que elas poderiam substituir os humanos em muitos papéis.

Mas e se elas se colocassem no lugar de religiosos, fornecendo consultas espirituais ou religiosas, escrevendo sermões e orações?

“Atualmente, se alguém busca orientação em um texto sagrado, a resposta desejada pode estar nas páginas, embora seja difícil de localizar”, diz à BBC o professor Neil McArthur, diretor do Centro de Ética Profissional e Aplicada da Universidade de Manitoba, no Canadá.

“Enquanto isso, com a IA, pode-se simplesmente enviar perguntas específicas como: 'Devo me divorciar?' ou 'Como devo criar meus filhos?' e receber uma resposta imediata."

Consolo ou conselho fornecido por IA

O teólogo romeno Marius Dorobanțu pesquisou a inclinação de algumas pessoas em buscar consolo e conselhos em chatbots (ferramentas automatizadas com as quais se pode conversar) baseados em Inteligência Artificial, em vez de psicoterapeutas tradicionais ou figuras religiosas.

"Nossa inclinação para detectar características humanas é tão forte que muitas vezes percebemos elas mesmo onde não existem. Os avanços atuais no design do chatbot reforçam em grande medida essas tendências que nos são inerentes."

Dorobanțu diz que tais cenários levantam questões que vão além do estabelecimento de uma conexão espiritual entre máquinas e humanos. Estende-se aos dilemas éticos que podem surgir de tal relacionamento.

Textos sagrados 'impressionantes' gerados por IA

Nos últimos meses, foram desenvolvidos chatbots para consultas religiosas. Algumas dessas ferramentas foram treinadas usando o texto do Bhagavad Gita , uma escritura sagrada do hinduísmo.

Esses programas foram usados por milhões de pessoas, mas houve relatos de casos em que as ferramentas pareciam tolerar violência.

O HadithGPT, uma ferramenta treinada em mais de 40 mil fontes islâmicas em inglês, foi lançado no início do ano. Posteriormente, foi encerrado por seu desenvolvedor, que tomou a decisão após avaliar a "resposta da comunidade" à ferramenta.

Enquanto isso, em janeiro, representantes do islã e do judaísmo assinaram uma declaração conjunta chamada Roma Call for AI Ethics ("Apelo de Roma pela ética na inteligência artificial").