Após quase 2 anos de ataques, Espanha faz primeiras prisões por racismo contra Vini Jr.

Há 1 hora

Depois de quase dois anos de ataques racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Junior, a polícia espanhola realizou as primeiras prisões contra suspeitos — todas no mesmo dia.

Em Valência, foram presos três torcedores com idades entre 18 e 21 anos. Em mensagem no Twitter, a Polícia Nacional afirma que eles foram presos por suspeita de "delitos de ódio".

No domingo (21/5), Vinícius Junior foi alvo de ataques racistas por parte de torcedores do Valencia. Antes do jogo, um vídeo mostra torcedores chamando Vini Jr. de "macaco".