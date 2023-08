A história do extraordinário Damanhur, o maior templo subterrâneo do mundo

"Para a maioria de seus seguidores, Falco é considerado uma figura extraordinária", observou Stephania Palisano, professora de Sociologia da Religião na Universidade de Turim. Para eles, ele é "um homem do futuro que viajou no tempo para cumprir uma 'missão mágica' para salvar a Terra e seus habitantes", acrescentou.

Discípulos

Falco afirmava ter originado 600 anos no futuro e retornado para salvar a humanidade do desastre. Também dizia ter viajado para o passado distante e fundado e incentivado o desenvolvimento de uma colônia que, sob sua orientação, se tornaria a civilização mítica da Atlântida.

"Vim morar em Damanhur em 1º de abril de 1985. Meu primeiro dia foi interessante, porque naquela época era um lugar onde você chegava e tinha que deixar todas as suas coisas do lado de fora e começar a viver em uma realidade que se assemelhava muito a um kibutz."

Em segredo

Teto do Salão dos Metais, que representa as diferentes eras e estágios de desenvolvimento da humanidade e os elementos sombrios da psique humana.

Em perigo

"Era absolutamente impossível sequer pensar ou imaginar que um mundo incrível e inimaginável pudesse se abrir atrás de uma porta de madeira tão anônima", apontou Verbena. O procurador e três policiais percorreram as salas temáticas com colunas altas

"Após verem as nove câmaras, nos disseram para continuar com a obra de arte, mas que não construíssemos mais."

"Os templos são um hino à humanidade", afirmou Elleboro. "Cada sala conta um capítulo diferente de nossa vida, nossa maneira de interagir conosco, com o ambiente, com o tempo, com a vida e a morte. Portanto, representam - do nosso ponto de vista - uma enciclopédia da espiritualidade humana."