Como se proteger quando acontece um terremoto

Há 20 minutos

O terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6/2) já é considerado um dos mais mortíferos desta década, com mais de 5.000 mortes já registradas em ambos os países.

Outros grandes terremotos devastadores nas últimas duas décadas ocorreram na Indonésia, em 2004 - o tremor causou um tsunami que matou mais de 225 mil pessoas - no Haiti, em 2010 – causando mais de 220 mil mortes – na China, em 2008 - quando morreram mais de 62 mil pessoas - e no Japão, com o tremor que provocou um tsunami em 2011 e deixou mais e 15 mil mortos.