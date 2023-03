A nova aposta de cientistas para capturar CO2 da atmosfera e reduzir aquecimento global

As emissões de CO2 do setor de energia continuam a elevar as temperaturas globais

Enquanto o mundo se esforçava para limitar e reduzir as emissões de dióxido de carbono nas últimas décadas, várias empresas se concentraram no desenvolvimento de tecnologias para retirar CO2 da atmosfera.

Nos testes, o novo material de absorção híbrido foi capaz de retirar até três vezes mais CO2 do que as substâncias existentes.

Armazená-lo sob o solo ou mar nos antigos poços de petróleo é uma abordagem amplamente utilizada. Mas o novo artigo sugere que, com o acréscimo de algumas substâncias químicas, o CO2 capturado pode ser transformado em bicarbonato de sódio e armazenado de maneira simples e segura na água do mar.

Mas com os limites de temperatura estabelecidos pelo acordo climático de Paris ameaçados pelas crescentes emissões, muitos outros sentem que a rápida implantação da captura direta do ar, além da redução drástica no carbono, é a melhor chance de evitar mudanças climáticas perigosas.

"Se tornou ainda mais importante agora que definitivamente passamos do ponto, em que temos que recuperar o carbono do meio ambiente", afirmou o professor Klaus Lackner, pioneiro no campo da remoção do CO2.