'Sempre me senti diferente do resto da família', diz príncipe Harry

Em uma conversa sobre luto, o duque de Sussex disse que temia perder as memórias que tinha de Diana quando começou a fazer terapia.

Ele também afirmou que faz questão de "sufocar" seus filhos com carinho para evitar transmitir "traumas" ou "experiências negativas" de sua própria criação.

Harry falou sobre estes temas com o médico Gabor Maté, autor de livros sobre trauma.

Fim do Matérias recomendadas

Refletindo sobre a resposta do público ao trabalho, o duque de Sussex insistiu não ser uma "vítima" ou buscar conquistar simpatia.

Ele revelou que sua própria reação à publicação do polêmico livro foi se sentir "incrivelmente livre".

Vivendo em uma 'bolha'

O príncipe disse que conviver com Meghan Markle é um 'curso intensivo' sobre a experiência do racismo

A discussão focou nas emoções, na terapia e nos pensamentos do príncipe sobre saúde mental.

O príncipe Harry disse que, durante sua criação, ele se sentiu "um pouco diferente do resto da minha família" e que tinha a sensação de viver em uma "bolha", que a terapia o ajudou a estourar.

Ele disse que, com seus próprios filhos, estava "se certificando de sufocá-los com amor e carinho".

"Uma das coisas que mais me assustava era perder o que sentia pela minha mãe... o que quer que eu conseguisse segurar da minha mãe", disse.

Drogas e guerra

Mas ele disse que conviver com Meghan lhe proporcionou um "curso intensivo" sobre a experiência do racismo, que ele descreveu como "bastante chocante".

Harry também defendeu o uso de remédios psicodélicos, dizendo que isso o ajudou a "lidar com os traumas e dores do passado" e foi como a "limpeza do para-brisa".