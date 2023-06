4 sinais de que você precisa de óculos novos

Mark T. Dunbar, diretor do serviço de optometria do Bascom Palmer Eye Institute da Universidade de Miami — considerada uma das melhores clínicas oftalmológicas dos EUA — recomenda que a revisão seja anual.

"As pessoas que tiveram uma boa visão durante a vida toda consideram isso algo trivial", avalia Dunbar.

Segundo o especialista, devido à complexidade do olho humano, é fácil não notarmos algumas alterações, como pequenas variações na qualidade da visão entre os dois olhos ou até mesmo uma piora geral da visão.

1. Dificuldade para enxergar ao dirigir

De acordo com Dunbar, "quando de repente você está tentando ler uma placa de trânsito e não consegue até estar bem próximo dela, geralmente é um sinal de alerta".

Quando você tem um problema como miopia, a luz é focada na frente da retina, o que pode fazer com que objetos distantes, como placas de rua, pareçam que estão borrados.

Dirigir com essa condição pode ser especialmente desafiador à noite.

Além disso, a nova tecnologia de lentes antirreflexo ajuda a atenuar o brilho da luz para que você possa ver com mais clareza.

2. Dificuldade para ver de perto

Se você está se esforçando muito ao ler um livro ou algo na tela do telefone, mesmo de óculos, é um sinal de que você precisa de uma receita nova.

Na presbiopia, que é um processo normal do envelhecimento, o cristalino em nossos olhos perde flexibilidade, o que dificulta focar em objetos próximos.

3. Visão que oscila durante o dia

Forçar a vista pode deixar você com uma sensação de cansaço

Se você notar que sua visão oscila ao longo do dia, pode ser mais um sinal de que você precisa trocar seus óculos.

Se você se concentrar em um único ponto por muito tempo, como quando está trabalhando na tela do computador, seus olhos podem ficar cansados, e sua capacidade de foco pode diminuir.

"Quando você está fazendo uma tarefa na qual está realmente concentrado, seja trabalhando no computador, assistindo a um filme ou lendo um livro, a frequência com que piscamos diminui, provavelmente para a metade do normal."