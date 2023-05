Ucrânia não vai atacar alvos na Rússia, diz Zelensky

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontrou-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Berlim

"Não estamos atacando o território russo", disse ele após um encontro em Berlim com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Scholz prometeu apoiar a Ucrânia "pelo tempo que for necessário", garantindo ao país 2,7 bilhões euros (R$ 14,5 bilhões) em armas.

A Rússia acusa a Ucrânia de atingir repetidamente alvos dentro do território russo, incluindo um ataque de drone contra o Kremlin em Moscou no início deste mês.

A Ucrânia nega as acusações, ao mesmo tempo em que enfatiza que tem o direito legítimo de usar a força e outros meios para desocupar totalmente seus territórios atualmente sob controle russo. Isso inclui quatro regiões no sul e no leste, bem como a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.