'Eu ainda estou vivo': a piada do papa Francisco ao sair do hospital

Crédito, Reuters Legenda da foto, Papa Francisco acena de um carro ao deixar o hospital Gemelli, em Roma, Itália

Há 1 hora

O Papa Francisco brincou ao dizer que "ainda está vivo" ao deixar o hospital após ficar internado por três dias.

Ele precisou dar entrada no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, na quarta-feira (29/3) com dificuldades respiratórias. Posteriormente, ele foi diagnosticado com bronquite.

O Vaticano havia dito anteriormente que o pontífice seria libertado neste sábado (1/4) se os resultados de seus últimos testes mostrassem melhoras.

"Eu não estava com medo. Ainda estou vivo", afirmou o papa, de 86 anos, a repórteres que o esperavam do lado de fora do hospital.

Ele foi visto sorrindo e acenando do carro, antes de sair para falar a uma multidão. Ele então se dirigiu ao Vaticano.

A internação do papa no hospital aconteceu antes da semana mais movimentada do calendário cristão, quando acontecem as celebrações da Páscoa.

A Semana Santa inclui uma agenda lotada de eventos e serviços que podem ser fisicamente exigentes.

O pontífice argentino, que completou 10 anos como líder da Igreja Católica no início deste mês, sofreu uma série de problemas de saúde ao longo de sua vida, incluindo a remoção de parte de um de seus pulmões quando tinha 21 anos.