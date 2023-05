Aquecimento da Terra pode superar limite de 1,5º até 2027, advertem cientistas

Os pesquisadores acreditam que há 66% de chance de passarmos do limite de 1,5°C de aquecimento global entre hoje e 2027.

Atingir esse limiar significaria que o mundo está 1,5°C mais quente do que na segunda metade do século 19, antes do salto nas emissões de combustíveis fósseis em decorrência da industrialização.