'Ganhei um rim graças a encontro com desconhecida na praia'

Lucy Humphrey provavelmente tinha apenas mais alguns anos de vida quando fez uma viagem à praia com seu parceiro e dois cachorros.

No entanto, graças a um encontro casual com uma pessoa estranha "escolhida" por um de seus animais de estimação, sua vida foi salva.

Depois de viver com lúpus — uma doença que causa inflamação no coração, nos pulmões, no fígado, nos rins e nas articulações — por mais de uma década e meia, seus rins entraram em falência.