Dar manteiga de amendoim a bebês pode reduzir casos de alergia em 77%, diz estudo

Dar pequenas quantidades de manteiga de amendoim para bebês com idades entre 4 e 6 meses de idade pode gerar uma redução de 77% nos casos de alergia a este alimento na população, aponta um novo estudo .

Especialistas alertam, no entanto, que amendoins inteiros ou picados apresentam risco de asfixia e não devem ser dados a crianças menores de 5 anos.

A orientação atual do NHS, serviço de saúde pública do Reino Unido, afirma que amendoim triturado, moído ou em forma de manteiga pode ser introduzido na alimentação infantil a partir dos 6 meses de idade.

Por que alergias alimentares acontecem?

No Brasil, não há estatísticas oficiais sobre alergia alimentar, mas a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia afirma que a prevalência se assemelha à registrada na literatura internacional, que mostra que isso afeta cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos.

As alergias alimentares são o resultado de nosso sistema imunológico confundir algo inofensivo com uma ameaça grave.

Havia conselhos de longa data para evitar alimentos que podem desencadear alergias durante a primeira infância e que famílias evitassem o amendoim até as crianças atingirem 3 anos de idade.

No entanto, as evidências nos últimos 15 anos viraram esse entendimento de cabeça para baixo.

Em vez disso, comer amendoim enquanto o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento pode reduzir as reações alérgicas, dizem especialistas.

Isso também significa que a primeira experiência do corpo com o amendoim ocorre na barriga, onde é mais provável que seja reconhecido como alimento, e não na pele, onde é mais provável que seja tratado como uma ameaça.

Em Israel, onde petiscos de amendoim são comuns no início da vida, as taxas de alergia são muito mais baixas, por exemplo.

A pesquisa mais recente, publicada no periódico Journal of Allergy and Clinical Immunology, calculou quando é o melhor momento para começar a introduzir alimentos que contenham amendoim.