5 pontos para entender violência que já deixou mais de 50 mortos e 600 feridos no Sudão

Os combates na capital Cartum e em outras partes do país — resultado direto de uma luta por poder no país governado pelos militares — deixaram até agora mais de 50 mortos e quase 600 feridos.

Moradores da capital sofrem com tiroteios entre forças rivais que lutam pelo controle do palácio presidencial, da televisão estatal e do quartel-general do Exército.