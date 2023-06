Mulheres têm 20% de chances de engravidar naturalmente após ter filho com inseminação artificial, diz estudo

Crédito, Shema Legenda da foto, Shema foi informada de que suas chances de engravidar naturalmente eram pequenas

Author, Michelle Roberts

Role, Editora de Saúde da BBC

Há 20 minutos

A chance de engravidar naturalmente após ter um bebê de fertilização in vitro é bastante alta, cerca de uma em cinco — algo que os casais devem estar cientes, dizem os pesquisadores.

São notícias que podem dar uma nova esperança em relação ao planejamento de uma família, dizem eles, ou informações importantes sobre contracepção.

Eles analisaram dados de mais de 5 mil mulheres para julgar o quão comum era essa relação. As revelações são médias aritiméticas, então as chances são diferentes entre as pessoas.

De acordo com o NHS, o serviço público de saúde britânico, a chance de qualquer casal conceber naturalmente no ano seguinte, se já estiver tentando há alguns, é de uma em quatro, ou menos.

A infertilidade geralmente é diagnosticada depois que um casal não conseguiu conceber, apesar de um ano de tentativas.

Mas, como a fertilidade feminina diminui com a idade, as mulheres com mais de 35 anos e qualquer pessoa que já saiba que pode ter problemas de fertilidade devem consultar seu médico de família mais cedo.

Os problemas de fertilidade podem ser permanentes ou ir e vir e podem afetar qualquer um dos parceiros. Existem muitas razões tratáveis, mas um em cada quatro casais pode não encontrar uma possível causa.

Tratamentos de fertilidade, como fertilização in vitro, nem sempre são gratuitos no NHS.

Um ciclo de tratamento de fertilização in vitro pode custar até 5 mil libras esterlinas (cerca de R$ 30 mil) ou mais.

Crédito, Shema Legenda da foto, Um ciclo de tratamento de fertilização in vitro no Reino Unido pode custar até 5 mil libras esterlinas (cerca de R$ 30 mil) ou mais

Shema Tariq, de Londres, foi diagnosticada com "baixa reserva ovariana", o que significa que ela tinha menos óvulos restantes e disse que suas chances de conceber sem uma fertilização in vitro eram quase zero.

Foram necessárias seis rodadas de fertilização in vitro para conceber o filho dela, que nasceu em 2018.

'Surpresa maravilhosa'

"Meu médico mencionou brevemente a contracepção para mim depois que ele nasceu —mas nós dois rimos e concordamos que não era relevante", diz Shema.

"Nunca me ocorreu que poderia engravidar, apesar de ser uma médica especialista em saúde sexual. Eu tinha 43 anos e me disseram que minhas chances de engravidar naturalmente eram de menos de 1%. Oito meses depois, eu estava inesperadamente e naturalmente grávida de nossa filha”, conta.

"Ela foi a surpresa mais maravilhosa —mas, quando descobrimos, me senti sobrecarregada e despreparada para outra gravidez.

"Se eu soubesse que uma em cada cinco mulheres engravida naturalmente após a fertilização in vitro, eu teria usado contraceptivos até estar pronta novamente, tanto emocional quanto fisicamente."

A principal autora da nova pesquisa, publicada na revista Human Reproduction, Annette Thwaites, da University College London, disse: “Nossas descobertas sugerem que a gravidez natural após ter um bebê por fertilização in vitro está longe de ser rara.

"Isso contrasta com as opiniões amplamente difundidas —por mulheres e profissionais de saúde— e aquelas comumente ditas pela imprensa de que é um evento altamente improvável".

Os 11 estudos internacionais que a equipe analisou descobriram que pelo menos uma em cada cinco mulheres concebeu naturalmente depois de ter um bebê usando tratamento de fertilidade, principalmente dentro de três anos. E isso se aplica a diferentes tipos e resultados de tratamento de fertilidade.

A embriologista clínica Marta Jansa Perez, da British Fertility Society, disse: "Este estudo destaca a importância de fornecer aos pacientes informações precisas sobre suas chances de concepção em qualquer momento, principalmente após o parto de um bebê de fertilização in vitro.