Guerra na Ucrânia: os mortais campos minados que limitam avanço de tropas

Um soldado ucraniano se arrasta pela grama com uma perna machucada.

Tudo isso foi gravado ao vivo na semana passada por um drone do exército ucraniano sobrevoando a linha de frente ao sul da cidade de Bakhmut, em Donbas. Visto de cima, o campo minado de crateras parecia uma série irregular de círculos marrons escuros.

"As minas são assustadoras. Elas me assustam mais do que qualquer outra coisa", disse Artyom, um soldado de 36 anos da 108ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia.