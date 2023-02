Bebê de 7,3 kg nasce no Amazonas: quais os riscos de dar à luz um filho 'gigante'

Angerson Santos nasceu de cesariana no Hospital Padre Colombo, em Parintins, no Amazonas.

O peso dele excedeu o da recém-nascida mais pesada já registrada, que nasceu com 6,8 kg em 2016. Mas nem chegou perto do bebê mais pesado do mundo, que tinha 10,2 kg quando nasceu em 1955, na Itália.

O termo usado para descrever esses "bebês gigantes" é macrossomia (termo com origem no grego para "corpo grande").

Bebês macrossômicos representam cerca de 12% dos nascimentos. Em mulheres com diabetes gestacional (alto nível de açúcar no sangue durante a gravidez), esse percentual aumenta para entre 15% e 45% dos nascimentos.

Risco aumentado

Gestações anteriores aumentam o risco de macrossomia porque, a cada gravidez sucessiva, o peso ao nascer aumenta. Gestações prolongadas – aquelas que ultrapassam as 40 semanas típicas – também aumentam o risco de um bebê ser macrossômico, principalmente com 42 semanas ou mais.

Ter um menino também aumenta a chance de macrossomia. Os meninos têm três vezes mais chances de nascer macrossômicos do que as meninas.

Perigos na hora do parto

Bebês com macrossomia são mais propensos a encontrar dificuldades para se mover pelo canal vaginal por causa do tamanho.

É bastante comum, por exemplo, que o ombro do bebê fique preso atrás do osso púbico da mãe. O termo médico para isso é "distocia de ombro".

Enquanto o bebê está preso, ele não consegue respirar, e o cordão umbilical pode ser comprimido. Isso também pode provocar uma fratura na clavícula do bebê ou danificar os nervos do plexo braquial que suprem os braços – nos casos mais graves, esse dano pode ser permanente.

A macrossomia de recém-nascidos também leva a um risco aumentado de um prolongamento do segundo estágio do trabalho de parto, que ocorre quando o colo do útero está totalmente dilatado, e a cabeça do bebê se move para a vagina.