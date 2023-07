Leoa em Berlim: animal à solta assusta e leva a toque de recolher

Polícia pediu a pessoas que fiquem dentro de casa e tenham especial cuidado com animais de estimação e gado (foto ilustrativa)

Há 2 horas

A polícia pediu aos moradores que fiquem dentro de casa e tenham especial cuidado com animais de estimação e gado, enquanto uma grande operação de busca envolvendo caçadores, veterinários, dois helicópteros foi iniciada. Câmeras termográficas também estão sendo usadas.

Os policiais recorreram a alto-falantes para alertar as pessoas nas áreas de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf.

O alerta foi posteriormente estendido para as áreas do sul de Berlim e uma mensagem foi enviada em um aplicativo do governo a moradores dizendo que se acreditava que o animal "selvagem, perigoso e solto" era uma leoa.