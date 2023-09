O polêmico aplauso a veterano nazista no Parlamento do Canadá

Yaroslav Hunka (à direita) aguarda a chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky

O líder da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, pediu desculpas por exaltar um ucraniano que serviu sob um regimento nazista durante a Segunda Guerra Mundial.

Yaroslav Hunka, de 98 anos, estava sentado na Câmara e foi aplaudido de pé pelo Parlamento depois de Rota ter se referido a ele como um "herói" durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Legislativo canadense.

O grupo judeu CIJA disse estar "bastante perturbado" que um veterano de uma divisão nazista que participou no genocídio dos judeus tenha sido homenageado.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, estava ao lado de Zelensky no momento da homenagem.

Milhares de ucranianos lutaram ao lado dos alemães durante a guerra, mas outros milhões também serviram no Exército Vermelho da União Soviética.

Pedido de desculpas

Em comunicado, Anthony Rota disse que, no dia 22 de setembro, "nas minhas palavras que se seguiram às declarações do presidente da Ucrânia, reconheci um indivíduo que estava na galeria".

"Mais tarde tomei conhecimento de novas informações, o que fez com eu me arrependesse de ter prestado a homenagem."

Rota disse que "ninguém, incluindo os meus colegas parlamentares ou a delegação ucraniana, estava ciente da minha intenção de fazer essas declarações. A iniciativa foi inteiramente minha, o indivíduo em questão era do meu distrito e foi levado ao meu conhecimento".

"Em particular, quero estender as minhas mais profundas desculpas às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Aceito a total responsabilidade pelas minhas ações", disse o parlamentar.