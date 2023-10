O Nobel que o Brasil teria 'perdido' porque médico não se alistou no serviço militar

Em 122 anos de história, o prêmio Nobel nunca teve um brasileiro entre os vencedores. Mas pelo menos um dos laureados nasceu no país.

Peter Brian Medawar (1915-1987) era de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e ganhou a prestigiosa medalha em 1960, na categoria “Medicina e Fisiologia”.

No entanto, ele sempre é retratado em biografias e perfis mais como britânico do que como brasileiro.

Os trabalhos do cientista foram fundamentais para entender o sistema imunológico humano e os mecanismos de rejeição de tecidos e enxertos.

Mas por que, apesar de ter nascido no Brasil, Medawar não figura como um laureado brasileiro?

Origens e formação

A página oficial do Prêmio Nobel informa que Medawar nasceu em 28 de fevereiro de 1915.

Seu pai, Nicholas Agnatius Medawar, era libanês e morou muitos anos no Reino Unido, onde trabalhava como empresário do ramo da Odontologia e se casou com a britânica Edith Muriel.