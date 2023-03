'Nunca esquecerei a expressão em seu rosto', diz professora atingida por tiro de aluno de 6 anos nos EUA

A professora Abigail Zwerner, que foi baleada nos Estados Unidos por um aluno de seis anos, disse que nunca vai esquecer a expressão no rosto do menino quando ele apontou a arma para ela.

A professora de 25 anos da Richneck Elementary School em Newport, no Estado da Virgínia, falou publicamente pela primeira vez depois de ser baleada por um aluno do ensino fundamental em 6 de janeiro deste ano.

"Pela manhã, parecia um dia normal de escola, mas comecei a ouvir coisas e começaram a acontecer coisas que me fizeram ficar com medo", disse Zwerner.

Zwerner está pensando em processar o distrito escolar depois de ter sido baleada na mão e na parte superior do tórax. A polícia disse que ela foi atingida depois de uma discussão com o aluno da primeira série.

Memória do ataque

"O tiro inicial atravessou minha mão esquerda e quebrou meu osso médio, além do dedo indicador e do polegar. A bala entrou no meu peito, aqui em cima, e está alojada ali", disse a vítima, apontando para o coração. "Eu tenho uma cicatriz aqui. Ainda tenho alguns fragmentos de bala aqui."

A criança

A família do menino também não foi indiciada e afirmou que o menino sofria de uma "deficiência aguda". Eles também alegaram que ele raramente frequentava a escola sem a presença dos pais. No entanto, no dia do tiroteio, ele chegou sozinho à escola.