O apelo dos EUA à população para tentar achar caça perdido de R$ 485 milhões

O F-35, visto nesta foto de arquivo, é um dos caças mais avançados do mundo e custa US$ 100 milhões

Os militares dos Estados Unidos pediram ajuda à população para localizar um de seus caças F-35B, que custa US$ 100 milhões (cerca de R$ 485 milhões), depois que o piloto foi ejetado da aeronave.

O avião desapareceu na tarde de domingo (17/9), quando o piloto sobrevoava o Estado da Carolina do Sul.

O avião foi deixado no modo automático quando o piloto foi ejetado, disse um porta-voz da Base Conjunta de Charleston à NBC News, acrescentando que a aeronave pode estar no ar há algum tempo.

Fim do Matérias recomendadas

As autoridades disseram que concentram suas buscas ao redor do Lago Moultrie e do Lago Marion, ao norte da cidade de Charleston.