Quatro hábitos das pessoas felizes, segundo recomendação de psicóloga

O que te deixa feliz? Talvez seja levantar cedo para ver o Sol nascer, passar o fim de semana com a família e os amigos ou dar um mergulho no mar.

1. Movimente seu corpo

Meu corpo precisa se movimentar regularmente ao longo do dia. Ficar sentada por longos períodos de tempo não deixa meu corpo ou mente felizes. No mínimo, caminho em ritmo acelerado por uma hora todos os dias. Também gosto de nadar, dançar e fazer ioga.

2. Priorize a conexão

A pesquisa mais recente sobre felicidade mostra que nossas conexões sociais são importantes em termos de bem-estar geral e satisfação com a vida. Aliás, arrumar tempo para falar, ouvir, compartilhar e se divertir com amigos e familiares é um hábito que procuro priorizar.

3. Pratique a gratidão

Praticar a gratidão diária, como contar minhas bênçãos ou listar as coisas pelas quais sou grata ao longo do dia, me ajuda a pensar de forma mais positiva e a me sentir mais feliz.